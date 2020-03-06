Министры стран ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.



«К сожалению, они не смогли договориться», — сказал один из собеседников агентства. Другой подтвердил, что «сделки нет», встреча завершилась.

Будущее сделки ОПЕК+ и ее параметры должны быть согласованы со всеми участниками сделки. Об этом сообщил журналистам Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания министров ОПЕК+. «Чтобы это было эффективно, нужно, чтобы все поддержали это решение», — сказал Баркиндо, говоря о необходимости согласия всех стран на выполнение условий сделки ОПЕК+.

Ряд стран — участниц сделки ОПЕК+ в пятницу продолжат неформальные переговоры, сообщил Баркиндо. «Сегодня вечером у нас будет несколько неформальных встреч. Мы остаемся оптимистичны в вопросе, что нам удастся достичь соглашения», — сказал он, не уточнив при этом, о министрах и делегациях каких стран идет речь.

Финальная пресс-конференция по итогам заседания по обсуждению дальнейшего сокращения нефти в рамках сделки ОПЕК+ отменена, сообщил ТАСС источник.

Страны ОПЕК+ продолжат консультации для стабилизации рынка нефти в рамках хартии о сотрудничестве стран — производителей нефти, следует из коммюнике по итогам заседания министров ОПЕК+ (копия есть в распоряжении ТАСС). Министерский комитет по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ продолжит анализировать рыночные условия, добычу нефти и другие вопросы, а также сохранит полномочия по вынесению рекомендаций странам альянса.

