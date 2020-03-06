ЦБ установил официальные курсы валют с 7 марта.

Курс доллара повысился на 1,33 рубля, составив 67,5175 рубля (66,1854 рубля на 6 марта). Курс евро вырос на 2,16 рубля до 75,8424 рубля (73,6842 рубля на 6 марта).

На валютных торгах Московской биржи на 13:45 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 38 копеек и составил около 68 рублей. Евро на тот же момент времени подорожал на 95 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 76,85 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 67,33—68,2 рубля за доллар и 75,59—77,04 рубля за евро.