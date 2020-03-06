Юнистрим запустил новую услугу для клиентов, решивших открыть свое дело: регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя без визита в банк и в налоговую службу. Услуга предоставляется бесплатно.

Многие люди, мечтающие о собственном бизнесе, откладывают старт, поскольку процедура оформления документов кажется слишком сложной. Теперь, чтобы стать ИП, достаточно оставить заявку на сайте Юнистрим. С клиентом свяжутся специалисты банка, помогут выбрать ОКВЭД и оптимальную систему налогообложения. Затем сотрудники Юнистрим подготовят необходимые документы, доставят их клиенту для подписания, а после сами зарегистрируют ИП и откроют расчетный счет.

— Одно из наших стратегических направлений — развитие и поддержка малого бизнеса, и мы всегда готовы помочь людям, которые хотят открыть свое дело, — говорит директор по развитию банковского бизнеса Юнистрим банка Александр Ложкин. — Новый продукт позволит нашим клиентам сэкономить время и без хлопот зарегистрировать бизнес.

Заявку на регистрацию ИП можно оформить на сайте .