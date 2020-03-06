Минфин подготовил проект таких поправок в Уголовный кодекс, которыми предлагается разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, пишут «Ведомости» .

Еще в прошлом году Минфин, напротив, выступал за отмену этих валютных статей и подготовил законопроект; нарушения, предусмотренные этими статьями, лишь способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов, поясняло тогда министерство, против выступали некоторые ведомства и ЦБ; споры разрешил президент Владимир Путин, который в конце 2019 года внес в Госдуму поправки по валютному контролю.

По мнению экспертов, ужесточение ответственности, которое предлагает Минфин, должно быть обоснованным – например, неэффективностью текущих мер, но обвинительные приговоры по этим статьям единичны и объективных причин для изменений нет, к тому же с конфискацией невозвращенной или выведенной валюты могут быть сложности; единственный способ вернуть и конфисковать деньги – международное сотрудничество, решения только российского суда недостаточно, чтобы вернуть деньги, – нужно, чтобы иностранное государство конфискацию согласовало.

Большинство стран не признают перечисление денег за пределы России преступлением, если речь не о деньгах, полученных преступным путем, в этих двух статьях речь идет об абсолютно легальных валютных операциях; есть вероятность, что будут конфисковывать имущество в России на ту сумму, которая была перемещена за рубеж, считают эксперты, хотя в законопроекте речь именно о деньгах, которые вывели из России или не вернули.

Как будет работать механизм конфискации, представитель Минфина не уточнил, переадресовав вопрос правоохранительным органам и Генпрокуратуре; поправки внесены по поручению Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, сказал он.