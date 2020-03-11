Международные резервы РФ на 1 марта составили 570,381 млрд долларов против 562,306 млрд на 1 февраля 2020 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в пятницу на сайте ЦБ.

Таким образом, за январь объем международных резервов увеличился на 8,075 млрд долларов.

Напомним, что рост в январе составил 7,947 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, положительная динамика объема резервов за первый месяц 2020 года была обусловлена в первую очередь ростом стоимостного объема монетарного золота со 115,818 млрд долларов на 1 февраля до 119,752 млрд на 1 марта. Объем резервов в иностранной валюте также увеличился — с 435,841 млрд до 440,019 млрд.

При этом резервы в СДР сократились с 6,693 млрд до 6,671 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — с 3,955 млрд до 3,94 млрд.

За 2019 год российские резервы увеличились почти на 85,9 млрд долларов, в то время как в 2018-м показатель вырос примерно на 35,8 млрд.

В июне 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.