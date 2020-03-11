Темпы роста мировой экономики из-за коронавируса замедлятся на 0,4 процентного пункта, но реальные последствия можно будет оценить только через один-два месяца. Об этом заявил журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Я уже неоднократно говорил, что влияние на экономику от распространения коронавируса будет. Пока мы можем говорить о предварительных данных», — сказал он, уточнив, что, по оценкам международных организаций, снижение темпов мирового роста может происходить на 0,4 п. п.

«Но это, повторю, предварительные данные, поскольку, конечно, ситуация развивается, и, может быть, только в ближайшие месяц-два мы поймем ее реальные параметры», — указал Кудрин.

Что касается российской экономики, то ранее Кудрин оценивал ущерб для темпов роста ВВП страны от коронавируса в 0,1—0,2 п. п. Он также отмечал, что доходы бюджета РФ сократятся из-за снижения потребления нефти Китаем.

По оценкам Минэкономразвития, рост ВВП России в 2020 году составит 1,9% (вместо прежней оценки в 1,7%).

Также он высказал мнение, что отмена Петербургского международного экономического форума в этом году из-за ситуации с коронавирусом не отразится на российской экономике.

«В связи с отменой одного форума с российской экономикой ничего не произойдет: у нас другие формы общения сейчас, в том числе все обмениваются информацией онлайн», — заявил Кудрин, однако выразил сожаление, что не получится встретиться лично со многими ведущими экономистами.

При этом Кудрин отметил, что сам отменил ряд поездок.



Накануне оргкомитет ПМЭФ объявил о решении не проводить форум в 2020 году в связи с эпидемией коронавируса в мире.

