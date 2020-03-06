Такие сведения в обзоре российского рынка факторинга по итогам 2019 года приводит Ассоциация факторинговых компаний (АФК).

За минувший год факторинговый портфель Банка составил 556,8 млн рублей (прирост – 37%, в целом по всем компаниям – 32%). Количество активных клиентов – 25. За 12 месяцев объем выплаченного финансирования достиг 2 667 млн рублей. Было совершено 9 710 поставок. Оборачиваемость по портфелю – 68 дней.

Как отмечают эксперты, согласно консенсус-прогнозу по итогам 2020 года ожидается рост измеряемого портфеля рынка на 25% год-к-году. При этом увеличение собственных портфелей респонденты прогнозируют в среднем на уровне 43%. Ожидание замедления темпов роста рынка сохраняется, но его динамику можно назвать умеренной. Факторы видят потенциал развития рынка в цифровизации бизнеса своих контрагентов и дальнейшем повышении лояльности к факторингу со стороны дебиторов.

Направление факторинга КБ «Кубань Кредит» стал развивать в 2017 году. Год назад кредитная организация впервые вошла в обзор российского рынка факторинга АФК по итогам 2018 года, где сразу заняла 30-е место. На сегодняшний день «Кубань Кредит» является единственным самостоятельным банком ЮФО, предоставляющий факторинговые услуги.