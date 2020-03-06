КБ «Кубань Кредит» занял 26-ю строчку рейтинга, что является лучшим показателем среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Согласно результатам исследования кредитная организация за первый месяц текущего года предоставила 110 ипотечных кредитов общим объемом 176 млн рублей. Доля первичного рынка в объемах выдачи за январь составила 96,02% (107 кредитов), что позволило Банку занять в рейтинге 22-е место по этому показателю.

Всего же, по состоянию на 1 февраля 2020 года, ипотечный портфель Банка «Кубань Кредит» достиг объема 11 483 млн рублей, количество действующих ипотечных кредитов – 8 898 (24-е место в рейтинге).