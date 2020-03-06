Женщины руководят каждой пятой компанией в России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, пишет РБК со ссылкой на исследование Deloitte. Россия, тем не менее, уступает Европе, где доля женщин среди СЕО составляет 34,8%.

Согласно подсчетам экспертов, выше всего доля женщин среди руководителей небольших компаний с выручкой менее 800 млн рублей в год. В крупных компаниях она снижается до 12%, а в 200 крупнейших — падает до 6,5%.

«Четко просматривается следующая взаимосвязь: чем больше объем выручки в компании, тем ниже процент женщин-CEO», — отмечают авторы исследования, изучившие более 224 тыс. компаний из 19 отраслей экономики России.

При этом в разных сегментах экономики доля женщин-CEO различается в несколько раз. Максимума она достигает в сфере образования, где женщины руководят почти половиной всех компаний (42%), а минимум зафиксирован в сферах добычи полезных ископаемых, госсекторе и сфере обеспечения безопасности (по 6%).

В других сферах деятельности доля женщин составляет:

здравоохранение — 39%;

финансы — 29%;

ретейл — 24%;

недвижимость — 22%;

информация и связь — 17%;

транспорт и логистика — 13%;

сельское и лесное хозяйство — 10%;

строительство — 8%;

электроэнергетика — 7%.

При этом в исследовании Deloitte подчеркивается, что женщины во всех случаях демонстрируют высокий уровень эффективности при управлении капиталом и валовой прибылью, а у возглавляемых женщинами микрокомпаний стабильно выше все финансовые показатели. В небольших компаниях женщины-CEO демонстрируют в среднем лучшую, чем у мужчин, рентабельность продаж по валовой прибыли, однако меньшую эффективность по чистой прибыли.

Для средних и крупных компаний однозначный вывод о превосходстве того или иного пола сделать невозможно, отмечают в Deloitte. Причиной этого авторы исследования называют малое число женщин-CEO в таких компаниях, а также то, что на руководящий пост женщин в них часто назначают в стрессовых для компании условиях. Исходя из имеющихся данных, эксперты Deloitte отмечают, что средние и большие компании, возглавляемые женщинами, демонстрируют более высокие показатели рентабельности капитала, однако рентабельность продаж по чистой прибыли выше у мужчин-CEO.

Говоря о кредитной истории компаний, авторы исследования указывают, что в микрокомпаниях процент дефолтов стабильно ниже у женщин-CEO (в среднем на 15%), в небольших компаниях эта разница сокращается (до 8%), а в крупных — отсутствует.

«Можно предположить, что если гендерный разрыв среди руководителей компаний был бы уменьшен, то зависимость их финансовых и кредитных результатов от гендерного профиля руководителя также выровнялась бы. При текущем общем невысоком проценте достижения женщинами позиции генеральных директоров им приходится проходить очень жесткий отбор, благодаря чему они зачастую демонстрируют более высокие результаты деятельности компаний, несмотря на очевидные отличия в управленческих стилях», — говорится в отчете Deloitte.

Авторы исследования отмечают, что анализ гендерного влияния они проводили на основе кредитной истории и финансовых показателей компаний с разбивкой по объему выручки беспрерывно в 2012—2017 годах (более свежие данные не представлены из-за их все еще неполного «вызревания», заявили в Deloitte).

Напомним, в декабре сообщалось, что Россия вошла в десятку стран с наибольшей долей женщин-предпринимательниц : согласно данным исследования Mastercard Index of Women Entrepreneurs, Россия оказалась на шестой строчке с показателем 31,2%.



В октябре прошлого года Минтруд представил данные, согласно которым государственная служба в РФ значительно феминизирована (72% государственных служащих — женщины), при этом чем ниже должностной уровень, тем больше женщин, а на высших должностях их только 40%.