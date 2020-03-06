Трендом 2020 года в области банковских мошенничеств могут стать атаки на счета индивидуальных предпринимателей (ИП): их можно обманывать по тем же схемам, что и физлиц, но денег в банке они держат больше, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение экспертов российских банков.

Так, по словам директора департамента информбезопасности Росбанка Михаила Иванова, в этом году существенно вырастет вероятность кросс-канальных атак, которые будут затрагивать сразу несколько линий взаимодействия с пользователем. Многие клиенты имеют не только мобильный банк как физлица, но и онлайн-кабинет для ИП или доступ к системе дистанционного обслуживания компании, в которой они работают. Получив данные, например, для входа в личный кабинет физлица, злоумышленнику легче попасть и в банк для ИП, пояснил Иванов.

Представители бизнеса попадают на уловки мошенников из-за того, что постоянно заняты и желают быстро решить проблемные вопросы, считает директор по сервису Уральского Банка Реконструкции и Развития Олеся Милкова. По ее словам, мошенники все же более нацелены на личные счета представителей малого бизнеса, а не на корпоративные.

Как пояснил директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов, многие данные ИП можно обнаружить в открытых источниках, включая ЕГРЮЛ, что облегчает злоумышленникам задачу. В случае с ИП социальная инженерия может привести к потере денег не только из семейного бюджета, но и из бизнеса, который ведет предприниматель, опасается Соколов.

По мнению экспертов, злоумышленники могут придумать массу вариантов атак на ИП — в ход могут пойти, например, фейковые угрозы о блокировке счета. Для избежания этого злоумышленники будут предлагать предпринимателю услуги по приостановке операций. Также может использоваться звонок с выгодным предложением, но для этого нужно знать подробную информацию о бизнесе потенциальной жертвы. С другой стороны, представители ИП обычно более грамотны и в плане финансов, и в плане безопасности, поэтому вряд ли мошенники сделают их своей основной целью в 2020-м, считают эксперты.