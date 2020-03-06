Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Российская Финансовая Корпорация» (РФК-Банка) на уровне «ruВВ+» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой капитала и ликвидной позиции, высоким качеством активов, слабыми рыночными позициями, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления», — указано в релизе агентства .

РФК-Банк специализируется на расчетном обслуживании предприятий ОПК, а также размещении ликвидности в депозиты Банка России. Единственный собственник — «Рособоронэкспорт». В 2017 году банк был назначен инвестором Тимер Банка и впоследствии стал его владельцем. В 2018 году РФК-Банк попал под санкции США. Специализация позволяет банку рассчитывать на административную поддержку при необходимости, однако по причине отсутствия каких-либо инфраструктурных преимуществ, делающих деятельность банка уникальной, вероятность такой поддержки оценивается как умеренная, пишут аналитики.

Слабая оценка рыночных позиций банка обусловлена незначительными масштабами его бизнеса на федеральном уровне и узкой клиентской базой. При этом банк специализируется преимущественно на расчетном обслуживании денежных потоков своего акционера. «Отдельным направлением бизнеса банка является развитие деятельности санируемого Тимер Банка, что повышает подверженность операционным рискам на фоне процесса интеграции бизнеса банковской группы», — говорится в релизе.

РФК-Банк демонстрирует высокие показатели достаточности собственных средств, при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Кроме того, для банка характерен низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Бизнес банка характеризуется адекватными показателями рентабельности в сочетании с приемлемым уровнем покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами.

Порядка 94% валовых активов банка на 1 февраля 2020 года размещено на депозите и корсчете в Банке России, еще 2% приходится на ностро-счета. Кредитный портфель банка формирует около 4% валовых активов и представлен в основном кредитами корпоративным клиентам, при этом клиентская база в сегменте кредитования юрлиц насчитывает менее десяти заемщиков. Просроченная задолженность по корпоративному и розничному кредитному портфелю на отчетную дату отсутствовала, а доля реструктурированных ссуд составила порядка 17% кредитного портфеля по юрлицам.

Сильная ликвидная позиция банка определяется высоким запасом балансовой ликвидности. Ресурсная база банка в значительной степени сконцентрирована на крупнейшем кредиторе, однако ввиду его аффилированности с банком вероятность непредвиденного оттока данных средств оценивается как низкая.



Корпоративное управление рассматривается как адекватное стоящим перед банком задачам, при этом в среднесрочной перспективе, как и ранее, направления бизнеса и клиентская база банка будут во многом определяться спецификой деятельности его акционера. Текущая стратегия развития банка предусматривает незначительный рост кредитного портфеля при активизации работы в части улучшения системы управления кадрами и модернизации по направлению IT. Но агентство отмечает, что реализация стратегии с высокой вероятностью не приведет к заметному усилению конкурентных позиций банка.