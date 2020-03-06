В последний раз цена нефти находилась ниже этой отметки 25 июня 2017 года.
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составляет менее 46 долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 19:43 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brentу пала на 9,3% — до 45,34 доллара за баррель.
В последний раз цена нефти находилась ниже 46 долларов за баррель 25 июня 2017 года.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 8,6% — до 41,95 доллара за баррель.
«Котировки Brent и WT обновили двухлетние минимумы, отмечают эксперты. Ближе к вечеру стало известно, что переговоры Саудовской Аравии и России по дополнительному сокращению нефтедобычи (на 1,5 млн баррелей в день до конца текущего года) не увенчались успехом. Такой расклад еще больше усложняет ситуацию на нефтяном рынке, и теперь остается ждать, пойдет ли ОПЕК на дополнительное уменьшение нефтедобычи без участия РФ», — аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
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