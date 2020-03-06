Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составляет менее 46 долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 19:43 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brentу пала на 9,3% — до 45,34 доллара за баррель.

В последний раз цена нефти находилась ниже 46 долларов за баррель 25 июня 2017 года.



Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 8,6% — до 41,95 доллара за баррель.

«Котировки Brent и WT обновили двухлетние минимумы, отмечают эксперты. Ближе к вечеру стало известно, что переговоры Саудовской Аравии и России по дополнительному сокращению нефтедобычи (на 1,5 млн баррелей в день до конца текущего года) не увенчались успехом. Такой расклад еще больше усложняет ситуацию на нефтяном рынке, и теперь остается ждать, пойдет ли ОПЕК на дополнительное уменьшение нефтедобычи без участия РФ», — аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.