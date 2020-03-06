«Здоровье» банковского сектора РФ укрепилось — соответствующий индекс повысился до самого высокого уровня как минимум за два года, — однако почти четыре десятка кредитных организаций могут находиться в зоне повышенного риска дефолта, свидетельствуют данные тематического исследования «Эксперт РА».

Рейтинговое агентство обновило расчет индекса здоровья банковского сектора по состоянию на 1 января 2020 года. Индекс отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.

«По итогам IV квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продемонстрировал рост и впервые с начала 2018 года превысил 90%. Укрепление индекса обусловлено снижающейся частотой дефолтов кредитных организаций», — отмечается в материале.

«Эксперт РА» напоминает, что в 2019 году лицензии на осуществление банковских операций были отозваны у 28 кредитных организаций против 57 в 2018-м. При этом активизировались иные, не связанные с крайними мерами регулятивного воздействия, процессы консолидации сектора. Так, за 2019 год произошло 12 реорганизаций кредитных организаций, в том числе в форме присоединения менее сильных игроков к более крупным и устойчивым банкам. Лицензии трех кредитных организаций были аннулированы по их добровольному решению — без допущения банками дефолта.

Несмотря на ослабление в 2019 году темпов расчистки банковского сектора, на начало 2020 года все еще отмечается значительная доля игроков с низкими оценками кредитоспособности, констатируют аналитики. Значение индекса здоровья банковского сектора на 1 января составило 90,5% — этот уровень означает, что до 38 кредитных организаций (9,5% расчетной базы индекса) в 2020-м находятся в зоне повышенного риска. Как следует из обзора, вероятность дефолта оценивается на основе частоты дефолтов, исторически характерной для уровня рейтинга, который фактически присвоен банку или в наибольшей степени ему соответствует.

По данным экспертов, среди кредитных организаций с низкими оценками кредитоспособности (уровень рейтинга не выше «ruB+») преобладают небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели, для которых характерны:

избыточный запас ликвидности, который не может быть конвертирован в работающие активы из-за отсутствия источников долгосрочного фондирования и высокой волатильности ресурсной базы;

низкая операционная эффективность деятельности, при который генерируемые доходы не обеспечивают устойчивое покрытие расходов на обеспечение деятельности;

фокус на обслуживании узких групп нерыночных клиентов и зависимость финансового результата от их операций;

продолжающееся сокращение рыночной клиентской базы на фоне отставания в развитии технологий и инфраструктуры от крупных банков.

В географическом разрезе большая часть таких кредитных организаций концентрируется на банковском рынке Московского региона.

«Агентство по-прежнему не фиксирует и не ожидает значительной в масштабах сектора миграции кредитных организаций с низкой оценкой кредитоспособности в зону с более высокими уровнями рейтинга», — отмечается в материале.



В аналогичном предыдущем обзоре агентства говорилось, что по итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора составил 89,1%, что соответствовало 45 дефолтам кредитных организаций, ожидаемым на горизонте четырех кварталов.