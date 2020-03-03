В Санкт-Петербурге местный житель обвиняется в разбойном нападении на банк и легализации преступных доходов. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый ворвался в офис Совкомбанка и, угрожая сотрудникам пневматическим газобаллонным пистолетом, потребовал пройти вместе с ним к кассе и передать находившиеся там деньги. Завладев денежными средствами в размере 8,2 млн рублей, мужчина скрылся с места происшествия.

Впоследствии фигурант, желая скрыть незаконное происхождение похищенного, перевел часть денежных средств на банковский счет своей матери, приобрел машину и сделал ряд других крупных покупок. За счет этих действий петербуржец легализовал 1,2 млн рублей из незаконно полученных денег.



Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.