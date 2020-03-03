Успешно завершился проект по подключению АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» к СБП на базе комплекса решений ЦФТ. Теперь клиенты банка смогут мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках-участниках СБП, указав только номер телефона. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд.

Проект реализован с использованием комплекса решений компании ЦФТ. Отправка переводов осуществляется из системы ДБО Faktura.ru, зачисление – на счета клиентов, которые ведутся в системе ПЦ «КартСтандарт», а в качестве шлюза к операционному и платежному клиринговому центру СБП используется решение от «Золотой Короны», которая является TPP (Third Party Processor) для подключения кредитных организаций к Системе быстрых платежей.

«ВЛАДБИЗНЕСБАНК – еще одна кредитная организация, подключившаяся к СБП с помощью облачного решения «Золотой Короны». На данный момент с нами работают 11 банков и еще около 40 банков находятся в процессе подключения. Банки активно используют нашу экспертизу и отлаженные технологии, чтобы оперативно присоединяться к Системе быстрых платежей», – комментирует Виктория Смоленская, директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

«С помощью Системы быстрых платежей клиенты нашего банка смогут легко, быстро и безопасно выполнять денежные переводы, используя только один идентификатор – номер телефона. Мы очень признательны нашим партнерам из ГК ЦФТ за профессиональную консультационную поддержку на всех этапах подключения к СБП», — отметил Дмитрий Саунин, начальник отдела информационных технологий АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».

Источник: ЦФТ