Возможный перенос сроков перечисления средств от продажи доли ЦБ в Сбербанке не создаст рисков для бюджета, заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

«Для бюджета важно, чтобы можно было использовать эти доходы на финансирование расходов. Это возможно сделать, если доходы поступят в любой день текущего календарного года. Если ЦБ нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь в принципе может пойти навстречу, никаких рисков для бюджета из-за этого не создается», — рассказал Колычев. Он отметил, что в законопроекте сроки сделки не прописаны.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева предложила перенести срок перечисления в федеральный бюджет средств от продажи доли регулятора в Сбербанке с 1 июня на 1 декабря в связи с волатильностью рынков.

Ранее Минфин и ЦБ объявили, что разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка по рыночной стоимости за счет ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что это никак не отразится на гарантиях государства по вкладам граждан.