Суд итальянского города Лукки отказал совладельцу банка «Восточный» Артему Аветисяну и его сестре Анне в апелляции на арест 91% акций компании Immobiliare Roma S.R., принадлежащих Анне Аветисян, пишет РБК . Судья посчитал «очевидным», что в результате передачи долей в компании Immobiliare Roma в декабре 2018 года «снизились возможности Аветисяна по исполнению своих обязательств», говорится в копии решения суда: «Особенно учитывая, что в мае 2019 года он передал своей матери недвижимое имущество бесплатно». Судья отметил, что кипрскому суду еще только предстоит определить объем требований Evison к Аветисяну и другим ответчикам.

«Обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение акций компании Immobiliare Roma до решения суда на Кипре — это лишь временная мера и никак не влияет на работу компании», — сообщил адвокат Анны Аветисян. Представитель «Финвижн» добавил, что считает «планируемый иск» Evison на Кипре «безосновательным». «Именно поэтому компания Evison тянет с подачей надуманного иска», — сказал он. Evison должна подать детальное исковое заявление до 8 марта, уточнил адвокат компании.

Доля Анны Аветисян в Immobiliare Roma была арестована по заявлению кипрской Evison (принадлежит фонду Baring Vostok) в поддержку исковых требований на Кипре. Фонд в декабре прошлого года предъявил в окружном суде Лимассола претензии к Аветисяну, его компании «Финвижн» и его партнерам на 37 млн евро.

Evison после предъявления претензий Аветисяну на Кипре подала несколько исков в итальянские суды. В Тоскане Артему Аветисяну принадлежит недвижимость, оцениваемая в 20 млн евро, сообщалось ранее. В исковом заявлении Evison указала, что с 2013 года Аветисян владел семью объектами недвижимости и двумя земельными участками в провинции Лукка и коммуне Форте-деи-Марми в Италии стоимостью от 14,3 млн до 20,7 млн евро. С 2017 года Аветисян владел компанией Immobiliare Roma S.r.l, на балансе которой — 14 объектов недвижимости стоимостью около 20 млн евро.

Как считает Evison, в последнее время Аветисян предпринял попытки «снизить стоимость этих активов». 3 декабря 2018 года он за 2 млн евро продал своей сестре Анне Аветисян 91% Immobiliare Roma (ранее она была гендиректором компании). В мае 2019 года Аветисян передал своей матери итальянскую недвижимость, которой он владел лично.