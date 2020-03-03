В заседании приняли участие заместитель председателя Правления Банка Елена Осадская, руководитель Департамента розничного бизнеса Александр Пышной, помощник заместителя председателя правления Роман Гребенников, руководители управлений и операционные директора дополнительных офисов кредитной организации.

На собрании обсуждались актуальные вопросы работы с пенсионерами. В частности, взаимодействие с общественными и ветеранскими организациями, проведение занятий по финансовой и компьютерной грамотности, а также создание банковских продуктов для пенсионеров.

В завершении мероприятия прошла дискуссия, в ходе которой участники обменивались мнениями, делились наработанным опытом, высказывали предложения. Ряд замечаний был принят к сведению и отправлен на проработку с целью улучшения обслуживания людей старшего возраста.