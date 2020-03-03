В преддверие Дня защитника Отечества в Головном офисе банка прошла встреча председателя правления КБ «Кубань Кредит» Нины Чупрынниковой с руководством Краснодарской краевой общественной организации памяти маршала Жукова - председателем президиума, полковником Вячеславом Головко и заместителем председателя, подполковником Алексеем Бобиным.
Как отметил Вячеслав Головко, «Кубань Кредит» и организацию Жукова связывает давняя дружба. При поддержке Банка проводится большая работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи, оказанию помощи ветеранам.
Во встрече приняли участие сотрудники Банка, которые несли военную службу в «горячих точках». Они делились своим воспоминаниями, подчеркивая важность сохранения мира на земле.
В ходе мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников памятным знаком «Маршал Г. К. Жуков - защитник России».
- Отрадно сознавать, что мы трудимся рядом с настоящими мужчинами! Мы гордимся вами! - подчеркнула Нина Николаевна. - Спасибо общественной организации памяти Жукова также за добрую инициативу - отметить в канун праздника наших сотрудников. Мы благодарим вас за большую работу по патриотическому воспитанию, сохранению воинской славы России и памяти о величайшем полководце - Георгии Константиновиче Жукове.
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