Как отметил Вячеслав Головко, «Кубань Кредит» и организацию Жукова связывает давняя дружба. При поддержке Банка проводится большая работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи, оказанию помощи ветеранам.

Во встрече приняли участие сотрудники Банка, которые несли военную службу в «горячих точках». Они делились своим воспоминаниями, подчеркивая важность сохранения мира на земле.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников памятным знаком «Маршал Г. К. Жуков - защитник России».

- Отрадно сознавать, что мы трудимся рядом с настоящими мужчинами! Мы гордимся вами! - подчеркнула Нина Николаевна. - Спасибо общественной организации памяти Жукова также за добрую инициативу - отметить в канун праздника наших сотрудников. Мы благодарим вас за большую работу по патриотическому воспитанию, сохранению воинской славы России и памяти о величайшем полководце - Георгии Константиновиче Жукове.