Следственный комитет России предлагает скорректировать норму УПК, позволив сохранять арест имущества обвиняемых до рассмотрения гражданского иска о возмещении вреда. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам работы за 2019 год и задачам на 2020 год.

«Для более эффективной защиты прав потерпевших на возмещение ущерба, причиненного преступлением, с нашей точки зрения, необходимо скорректировать статью 115 УПК РФ, — сказал Бастрыкин. — Мы полагаем, что в ней надо закрепить возможность сохранять арест в тех случаях, когда требования потерпевшего признаны (судом) обоснованными, но вопрос о размере передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства».