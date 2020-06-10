Сбербанк опустился на вторую строчку списка сильнейших банковских брендов мира по версии Brand Finance , сохранив за собой 20-е место в списке самых дорогих банковских брендов.

Индекс силы бренда (BSI), который рассчитывается в диапазоне до 100, у Сбербанка снизился до 91,6 пункта с 93,1 пункта в 2019 году.

На первое место со второго в списке сильнейших брендов поднялся индонезийский BCA. Ему, как и Сбербанку, присвоен высший рейтинг бренда на уровне «ААА+», а его BSI за год вырос также до 91,6 пункта с 91 пункта годом ранее. Как следует из доклада, в первой сотне списка Brand Finance Banking 500 только BCA и Сбербанк обладают высшим уровнем рейтинга бренда.

Сбербанк также сохранил за собой 20-е место в рейтинге самых дорогих банковских брендов, стоимость его бренда составила 13,233 млрд долларов, что на 7,1% больше, чем год назад.