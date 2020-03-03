Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал нарушение властями Португалии прав гражданина РФ Евгения Филькина, банковский счет которого был заморожен в связи с подозрениями в отмывании денег.



Уголовное дело в связи с подозрительными операциями по счету в банке Banif, оформленному на россиянина, было возбуждено в феврале 2011 года, следует из материалов ЕСПЧ (69729/12).

По решению суда в рамках этого уголовного дела банковский счет был заморожен. Впоследствии срок блокирования счета неоднократно продлевался — россиянин безуспешно пытался оспорить решение португальского суда.

Уголовное дело было закрыто в июле 2014 года — следствие пришло к выводу о невозможности установить происхождение вызвавших подозрение средств или однозначно определить, что это доход от противоправной деятельности. Банковский счет был, наконец, разблокирован.

В Страсбургский суд россиянин обратился еще в октябре 2012 года, сославшись на статью 1 протокола № 1 (защита собственности) к Европейской конвенции о правах человека. Заявитель пояснил, что вследствие замораживания банковского счета было нарушено его право на мирное пользование своим имуществом. Кроме того, ссылаясь на пункты 1 и 2 статьи 6 (право на справедливое разбирательство) конвенции, заявитель утверждал, что причиной замораживания средств стал его отказ сотрудничать со следственными органами.

ЕСПЧ признал нарушение прав заявителя по статье 1 протокола № 1 к конвенции и постановил, что ему причитается компенсация почти в 5,5 тыс. евро.