Во Владикавказе после реновации открылся операционный офис Россельхозбанка. Сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: г. Владикавказ, пр-т Коста/Генерала Плиева, д. 93/32.



Открывшийся офис предоставляет полный комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц.

«Клиенты могут оформить заявку на кредит, открыть или пополнить вклад, внести ежемесячный платеж по займу, оплатить коммунальные платежи, совершать операции с валютой и драгоценными металлами», — говорится в релизе.