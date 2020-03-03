РНКБ запустил массовую эмиссию платежных карт «Мир» с чип-модулем для бесконтактной оплаты отечественного производства «Микрон». После успешного тестирования карты с дуальным чипом начали поступать во все офисы банка на территории Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Бесконтактный чип, разработанный НИИ молекулярной электроники и произведенный «Микроном», летом 2019 года сертифицировала платежная система «Мир». Чип-модуль отечественного производства обеспечивает высокую надежность трансакций и может использоваться в любых системах, где предъявляются высокие требования к безопасности», — говорится в релизе.

В течение года РНКБ планирует выпустить более 1 млн карт «Мир» с дуальным чипом отечественного производства.

