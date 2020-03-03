Фонд развития бизнеса Краснодарского края провел встречу с представителями банков, работающих на территории региона.
Она была посвящена подведению итогов взаимодействия с кредитными организациями в 2019 году.
Как отметила исполнительный директор фонда Елена Пистунова, партнерство ФРБ и банков помогает региональному бизнесу развиваться и достигать новых высот. Благодаря обратной связи от кредитных организаций, фонд постоянно вносит коррективы и увеличивает эффективность работы. Это повышает лояльность предпринимателей Кубани и к банку, в который они обращаются за финансированием, и к самому фонду.
В заключение встречи Елена Пистунова вручила Банку «Кубань Кредит» благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество
Оценить:
Нет комментариев