Она была посвящена подведению итогов взаимодействия с кредитными организациями в 2019 году.

Как отметила исполнительный директор фонда Елена Пистунова, партнерство ФРБ и банков помогает региональному бизнесу развиваться и достигать новых высот. Благодаря обратной связи от кредитных организаций, фонд постоянно вносит коррективы и увеличивает эффективность работы. Это повышает лояльность предпринимателей Кубани и к банку, в который они обращаются за финансированием, и к самому фонду.

В заключение встречи Елена Пистунова вручила Банку «Кубань Кредит» благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество