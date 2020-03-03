Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект «О приобретении правительством РФ у Центрального банка (ЦБ) РФ акций ПАО « Сбербанк России ».

Проект направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов ЦБ при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Продажа акций Сбербанка позволит обеспечить единообразный подход к участникам рынка в вопросах развития финансовой системы и финансовых услуг, конкуренции на финансовом рынке, говорится в пояснительной записке.

Приобретение акций банка предлагается осуществить в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года составит более 9%, что превышает стоимость заимствований на рынке государственных облигаций.

Продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи. Приобретение акций банка правительством в лице Минфина будет осуществляться в рамках управления средствами ФНБ. Выкупленные акции подлежат отчуждению в срок не позднее 31 декабря 2022 года.

В целях защиты прав миноритарных акционеров ЦБ направит обязательное предложение о выкупе акций Сбербанка на рыночных условиях по цене приобретения акций правительством РФ в лице Минфина.