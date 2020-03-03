Представители Twitter обжаловали решение московского суда, оштрафовавшего соцсеть на 4 млн рублей за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук.



«На постановление мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы от 13 февраля о признании виновным иностранного юридического лица «Твиттер Инк.» (Twitter Inc.) в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, поступила жалоба от защитника Михеенковой М. А. Рассмотрение указанной жалобы в судебном заседании назначено на 16 марта», — сказала она.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на РФ. В феврале суд оштрафовал Twitter и Facebook на 4 млн рублей каждую при максимальном возможном штрафе в 6 млн.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр, этим законом предусмотрена блокировка ресурсов — нарушителей. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.



В декабре 2019 года президент РФ подписал закон о миллионных штрафах за нарушения требований хранения персональных данных россиян на территории РФ. Согласно ему, при первом таком нарушении штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн рублей до 6 млн. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 50 тыс. рублей до 100 тыс., для должностных лиц — от 500 тыс. рублей до 800 тыс., для юридических лиц — от 6 млн рублей до 18 млн.

Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на 3 тыс. рублей каждая. Глава Роскомнадзора Александр Жаров весной 2019 года говорил, что компаниям предписано в течение девяти месяцев локализовать базы данных россиян в РФ. Эти девять месяцев истекли в начале января 2020 года. В декабре 2019-го ведомство запрашивало компании повторно.

