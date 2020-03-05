Правительство РФ обсуждает докапитализацию крымского банка РНКБ на 5 млрд рублей, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения о долгосрочном фондировании Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Срок исполнения поручения — до 15 марта 2020 года. Сумма докапитализации не сообщалась.

В РНКБ отмечали, что докапитализация банка позволит ускорить развитие экономики Крыма, обеспечить приток инвестиций в регион, а также активизировать рост кредитования приоритетных отраслей экономики по льготным ставкам.

«Есть в работе поручение вице-премьера по докапитализации [РНКБ] на 5 миллиардов рублей», — сказал он.

Как сообщил журналистам председатель совета директоров РНКБ Михаил Якунин, с 2016 года банк кратно нарастил объем бизнеса и прогнозирует существенный рост в ближайшие годы. «Докапитализация будет способствовать росту объема финансирования застройщиков и ипотечного кредитования, а также повышению доступности кредитных ресурсов для предприятий Крыма», — указал он.

В результате последней докапитализации, прошедшей в декабре 2017 года, уставный капитал РНКБ составил 37,7 млрд рублей. Доля РФ в лице Росимущества не изменилась и составляет 100%.