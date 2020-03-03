Банк России установил официальные курсы валют на 4 марта.

Курс доллара повысился на 11,63 копейки, составив 66,4437 рубля (66,3274 рубля на 3 марта). Курс евро вырос на 52,07 копейки, до 73,9385 рубля (с 73,4178 рубля на 3 марта).

На Московской бирже на 12:06 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 21 копейку, валюты стоят 66,42 и 73,81 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 66,18—66,55 рубля за доллар и 73,77—74,11 рубля за евро.