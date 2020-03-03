Открыть вклад можно в офисах КБ «Кубань Кредит» и Интернет-банке. Срок действия – 1825 дней. Ставка за процентный период от 1 до 181 дня составит 5,33%, от 182 до 1825 дней – 4,00%. Выплата процентов происходит ежемесячно.

Пополнение вклада возможно в течение 90 дней с момента открытия. Льготные условия досрочного расторжения без потери процентов – через шесть месяцев.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Банка или в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).