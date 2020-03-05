Власти Московской области выделят в 2020 году более 170 млн рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке для семей при рождении ребенка, сообщила начальник управления реализации жилищных программ Министерства жилищной политики Московской области Марина Марычева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для семей, в которых в 2020 году родился ребенок, может быть снижена ставка по ипотеке на 3% при покупке жилья в новостройках на территории Подмосковья.

«На этот год предусматривается финансирование в размере 173 миллионов рублей. Естественно, с повышением количества участников программы объем может быть увеличен», — сказала Марычева.

По словам министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой, власти Подмосковья планируют в текущем году предоставить меру по снижению ипотечной ставки 500 семьям. На субсидирование ставки могут претендовать семьи при рождении в Подмосковье первого и последующего ребенка с 1 января 2020 года.

Также условиями предоставления скидки является регистрация одного из родителей в Московской области, а площадь жилья, находящаяся в собственности членов семьи, должна составлять менее 18 кв. м на человека.