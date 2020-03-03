МТС Банк в преддверии Международного женского дня запустил акцию «Кэшбэк 8 марта» по продуктовой линейке банковских карт, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Держатели кредитных и дебетовых карт «МТС Деньги Weekend» , кредитных карт «МТС Деньги Zero» , а также держатели универсальных карт «МТС Smart Деньги» и «MTS Cashback» получат 10% кешбэка на популярные категории товаров.

Срок действия акции — со 2 по 15 марта 2020 года включительно.



По условиям акции МТС Банк начислит кешбэк 10% при совершении покупок в востребованных в праздник категориях: флористика (цветы, питомник, принадлежности для флористов), магазины косметики, салоны красоты и здоровья, парикмахерские, часы, ювелирные и серебряные изделия, магазины техники и электроники.

В остальных категориях по кредитным и дебетовым картам «МТС Деньги Weekend», «МТС Деньги Zero», по универсальным картам «МТС Smart Деньги» и «MTS Cashback» начисляются бонусы в соответствии с тарифами по продукту.

Для участия в акции и получения повышенного кешбэка по картам МТС Банка необходимо выполнить следующие условия: быть держателем кредитной или дебетовой карты МТС Банка «МТС Деньги Weekend», кредитной карты «МТС Деньги Zero» или универсальной карты «МТС Smart Деньги», «MTS Cashback»; зарегистрироваться на сайте банка; в период проведения акции совершить покупку в выделенных категориях.

Кешбэк зачисляется на счет банковской карты еженедельно по пятницам. Максимальная сумма кешбэка — 3 тыс. рублей в месяц.