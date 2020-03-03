Столичные оперативники задержали подозреваемого в хищении 41 млн рублей путем мошенничества. Речь идет о схеме с фиктивным обменным пунктом, следует из релиза Главного управления МВД по Москве.

Расследование началось после обращения в полицию 44-летнего москвича, который приехал в пункт обмена валюты, расположенный в Елисеевском переулке, для обмена денег. После передачи заявителем 41 млн рублей кассир сообщила, что требуемой суммы в иностранной валюте в кассе нет и необходимо подождать некоторое время. «Вернувшись через пару часов, мужчина обнаружил, что дверь обменного пункта закрыта изнутри и, несмотря на стук, ее никто не открывает. Обойдя помещение, заявитель увидел, что окно в обменный пункт открыто и внутри никого нет», — рассказали правоохранители.

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых — 34-летнего жителя Подмосковья.

«Установлено, что злоумышленники, обладая информацией о том, что заявитель собирается произвести обмен крупной суммы денежных средств на иностранную валюту, арендовали помещение на первом этаже дома и разместили информацию в сети Интернет о выгодном курсе обмена валюты по данному адресу. После того как заявитель передал деньги в кассу и вышел из обменного пункта, злоумышленники покинули помещение. Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению», — приводят детали схемы в МВД.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания других участников преступления.