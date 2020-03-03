Понижение ставки ФРС США позитивно для российской экономики, поскольку поддержит рост мировой экономики на фоне коронавируса, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.



Ранее в среду ФРС неожиданно понизила учетную ставку до 1—1,25% с прежних 1,5—1,75%. Регулятор пояснил, что соответствующее решение было принято как ответ на риски, связанные с коронавирусом.

Распространение этого вируса по планете уже вызвало обвал рынков в конце февраля и чревато новыми экономическими проблемами.

«Что касается снижения ставки ФРС, то в целом, я считаю, что это признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику, о чем сейчас все говорят», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, что означает для российской экономики снижение ставки ФРС.

«Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской», — добавил он.