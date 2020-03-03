Министры финансов стран и центробанки G7 готовы принять меры для поддержки экономики в условиях вспышки коронавируса, сообщает «Прайм». Об этом говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Минфина США.

«Министры финансов G7 готовы предпринять действия, в том числе бюджетные, где это уместно, чтобы помочь в противодействии коронавирусу и поддержать экономику на этом этапе. Центробанки G7 будут продолжать выполнять свои обязательства, поддерживая тем самым ценовую стабильность и экономический рост при сохранении устойчивости финансовой системы», — говорится в сообщении.