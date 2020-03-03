Минфин сообщил о том, что 4 марта не будет проводить традиционный аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за повышенной волатильности на финансовых рынках.

«Минфин России в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках информирует о непроведении 4 марта 2020 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении.