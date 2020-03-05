Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма подтвердил запрет на продажу акций Проминвестбанка — украинской «дочки» «ВЭБ.РФ», передает ТАСС со ссылкой на сообщение госкорпорации.

В ВЭБе напомнили, что в августе 2019 года госкорпорация попросила стокгольмский арбитраж принять чрезвычайные обеспечительные меры, чтобы предотвратить принудительную продажу Проминвестбанка с аукциона. Тогда арбитраж встал на сторону ВЭБа.

«Украина же попыталась оспорить решение чрезвычайного арбитра уже перед полным составом трибунала, в который входил и назначенный Украиной арбитр. Однако 2 марта 2020 года состав арбитража безоговорочно поддержал «ВЭБ.РФ» и оставил решение чрезвычайного арбитра в силе», — подчеркивается в сообщении ВЭБа.

При этом старший вице-президент правового блока «ВЭБ.РФ» Игорь Краснов заявил об опасениях российской госкорпорации, что власти Украины нарушат обеспечительную меру и спешно проведут аукцион по продаже акций Проминвестбанка.

«Представители Украины часто говорят о своем уважении к решениям международных инстанций, но в нашем деле они до сих пор не решились это уважение проявить», — цитирует Краснова пресс-служба ВЭБа.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских «дочек» российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.



После этого государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион.