Предложение приурочено к Международному женскому дню - 8 Марта. Скидка предоставляется в размере 800 рублей.

«Доктор Онлайн +" является одной из самых востребованных сервисных услуг Банка. В нее входит дистанционное консультирование у ведущих специалистов, психологическая поддержка, быстрый и удобный бесплатный доступ через телефон или мобильное приложение, персональный менеджер, круглосуточное обслуживание и многое другое.

Более подробную информацию об услуге можно получить в разделе «Страхование» или Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).