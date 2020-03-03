Совещание объединило представителей администраций муниципальных образований, сельхозкооперативов, глав КФХ Азовского, Егорлыкского, Зерноградского, Кагальницкого, Песчанокопского, Сальского и Целинского районов Ростовской области. Всего - более 100 участников.

От Банка «Кубань Кредит» с презентацией продуктов и услуг, ориентированных на представителей аграрной отрасли, выступила заместитель директора по корпоративному бизнесу Ростовской региональной дирекции Наталия Феннок. В частности, она рассказала о работе кредитной организации с аграриями в рамках программы «Партнер - Льготное кредитование АПК», разработанной в соответствии с решением Министерства сельского хозяйства РФ и предлагающей кредиты под льготную ставку до 5% годовых.