На площадках мероприятия обсуждались последние достижения, позволяющие финтех-компаниям и банкам наиболее эффективно и максимально проникать в жизнь клиента и служить не столько финансовым инструментом, сколько быть полноценным помощником во всех сферах. Участников познакомили с ключевыми технологическими прорывами, трендами и инсайтами.

Кроме того, в рамках форума выступали спикеры, представляющие крупнейшие федеральные банки, ведущие финтех-организации и международные финансовые стартапы. Были обнародованы доклады мировых экспертов в области разработки супераппов, голосовых помощников и искусственного интеллекта на тему использования новых технологий во взаимодействии между банками и клиентами.

От Банка «Кубань Кредит» в форуме участвовали руководитель Департамента кредитования юридических лиц Наталья Шеремет и главный специалист сектора перспективных технологий Сергей Тимонин.

Стоит отметить, что часть средств, вырученных от проведения форума, будет направлена на финансирование благотворительных проектов некоммерческой организации «Квартал Луи», работающей над восстановлением здоровья людей с инвалидностью и созданием для них рабочих мест и площадок для проживания.