Ее действие распространяется на клиентов, открывающих специальный карточный счет в дополнительном офисе «Инновационный центр» (г. Краснодар, ул. Северная, 405).

Акция продлится до 1 июня 2020 года. Предложение ограничено, наличие карт необходимо уточнять.

С более подробной информацией о картах, выпускаемых Банком, можно ознакомиться на сайте Банка или в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).