В Банке «Кубань Кредит» стартовала акция «Добро пожаловать», в рамках которой выпуск карт «Момент» Mastercard Standard будет осуществляться без комиссии.
Ее действие распространяется на клиентов, открывающих специальный карточный счет в дополнительном офисе «Инновационный центр» (г. Краснодар, ул. Северная, 405).
Акция продлится до 1 июня 2020 года. Предложение ограничено, наличие карт необходимо уточнять.
С более подробной информацией о картах, выпускаемых Банком, можно ознакомиться на сайте Банка или в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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