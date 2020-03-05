В вопросе правильного способа ведения семейного бюджета мужчины чаще женщин выступают за то, чтобы единолично распоряжаться общими деньгами — 5% против 1% среди женщин. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.



Большинство россиян считают, что наиболее правильным способом ведения семейного бюджета является согласованное управление расходами, при этом доход обоих супругов — это общие деньги (75%). Именно таким образом ведут семейный бюджет две трети россиян, состоящих в зарегистрированном браке (67%).



Рассуждая о том, кто в семье должен больше зарабатывать, большинство представителей экономически активного населения возложили эту обязанность на мужчину (58%).



В российских семьях, где оба супруга имеют работу, действительно, чаще всего основным добытчиком является мужчина. Однако среди возрастных пар несколько чаще встречается ситуация, когда жена зарабатывает больше мужа.

Рассказывая о реальном положении дел в своей семье, мужья чуть чаще говорили о традиционном способе распределения трат (69% против 65% среди жен). Жены же чаще утверждали, что единолично распоряжаются общими деньгами (8% против 5% среди мужчин) или что у каждого супруга свои деньги (11% и 7% соответственно). О том, что муж должен приносить больше денег в семью, говорили две трети мужчин и лишь половина женщин (67% и 51% соответственно).



«В ведении семейного бюджета за 13 лет существенных изменений не произошло. Российское общество традиционно: большинство семейных пар по-прежнему складывает деньги «в общий котел» и распоряжается тратами совместно. Однако наметилась интересная тенденция: если мужчины все так же говорят о том, что муж должен зарабатывать больше, то женщины все чаще считают, что в семье зарабатывать больше должен тот, у кого это лучше получается, неважно, муж это или жена», — отмечается в исследовании.

