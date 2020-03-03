Гознак создает подразделение по разработке цифровых продуктов на базе Пермской печатной фабрики, начало его работы намечено на 2020 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гознака.

«Лаборатория цифровых решений — новое подразделение, которое создается на базе Пермской печатной фабрики — филиала АО «Гознак» для разработки цифровых продуктов и решений компании. Это логичное развитие центра разработки и сопровождения информационных систем, функционирующего там же в течение последних лет», — сказали в компании.

Для решения поставленных задач в лабораторию на проектной основе будут привлекаться как практикующие сторонние IT-специалисты, так и студенты IT-специальностей с перспективой последующего постоянного трудоустройства в Гознаке.