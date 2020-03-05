Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины с 60 лет. Законопроект был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроектом также предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа. Уточняется также порядок обращения за негосударственной пенсией. «Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев, и наемные работники», — отмечается в пояснительной записке.

Документ также гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста вне зависимости от наступления дополнительных оснований.

Законопроектом предусмотрена возможность установления по желанию сторон в пенсионных договорах иного повышенного возраста, дающего право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, по достижении которого приобретается право на страховую пенсию по старости. Негосударственная пенсия будет назначаться гражданину при наличии средств, учтенных на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения, со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на получение соответствующей пенсии.

В случае принятия законопроект вступит в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в период с 1 января 2019 года до дня вступления закона в силу.