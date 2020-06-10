Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, понизила базовую процентную ставку до уровня 1—1,25%, опустив ее на 0,5 процентного пункта (было 1,5—1,75%), следует из сообщения ФРС.

Принятие решения в ФРС объяснили распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которое создает дополнительные риски для экономической активности.

Очередное заседание ФРС запланировано на 17—18 марта.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает ряд действий, которые позволят минимизировать последствия распространения коронавируса COVID-19 для экономики. Среди них — снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы.