Российский бюджет от повышения пенсионного возраста смог сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на данные Национального рейтингового агентства (НРА). Счетная палата обратила внимание на то, что за девять месяцев 2019 года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 401,3 тыс. человек (1,1%).

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценивал эффект для бюджета от пенсионной реформы в триллион рублей в год начиная с 2024 года. Как он утверждал, в первые годы реформы бюджет получит экономию более чем в 100 млрд рублей, объем которой будет расти. Большая часть экспертов придерживалась мнения, что в 2019-м эффект будет нейтральным. Более ощутимые результаты специалисты прогнозировали только в 2020-м, когда численность получателей пенсии сократится на полмиллиона человек, что позволит снизить расходы на выплаты до порядка 10 млрд рублей. Однако эффект оказался выше, следует из данных, приведенных Счетной палатой.

По данным аналитической записки по исполнению федерального бюджета и внебюджетных фондов, за девять месяцев 2019 года численность получателей страховой пенсии по старости сократилась на 1,1%. По оценке аналитиков, экономия составила 21,5 млрд рублей. По самой консервативной оценке, считают в НРА, эффект для бюджета в 2020-м может вырасти до 48 млрд рублей.

В пресс-службе Счетной палаты отметили, что формально эффект от уменьшения численности пенсионеров нельзя называть экономией бюджета, поскольку он формировался уже с учетом этого фактора. Однако де-факто, по мнению экспертов, это происходит именно за счет снижения расходов на выплаты.

По словам экспертов, превышение прогнозного уровня в прошлом году можно объяснить несколькими причинами: оценки строятся на демографическом прогнозе по минимальным показателям и поэтому подвергаются корректировке, также корректнее рассматривать данные за год — пенсионный возраст двигается на полгода, и люди просто могли принять решение доработать, чтобы получить годовые премии. Значимого эффекта от реформы стоит ожидать в конце 2024 года, когда численность людей, которые не вышли на отдых после повышения пенсионного возраста, составит минимум 3 млн, считают эксперты.