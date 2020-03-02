Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений материалы уголовного дела предпринимателя Константина Курамшина (Кости Байкера), пишет «Коммерсант» . Его арестовали за мошенничество в 2018 году, а позже обвинили в выводе миллиардов рублей за границу через специально созданное для этого преступное сообщество.

Адвокаты ряда обвиняемых подали ходатайства о возврате дела прокурору для устранения нарушений в обвинительном заключении и проведения работы над ошибками следователями. Судья удовлетворила ходатайство, отметив, что следователи фактически не раскрыли суть самых тяжких обвинений — в создании и участии в организованном преступном сообществе. При этом мера пресечения для всех обвиняемых осталась прежней: Константин Курамшин по-прежнему будет находиться в СИЗО, несколько его ближайших помощников, освобожденных из-под стражи осенью прошлого года, — под домашними арестами, а остальные под подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Константина Курамшина задержали летом 2018 года. Несколько бизнесменов утверждали, что «группа мошенников под предлогом оказания посреднических услуг похищает деньги предпринимателей, осуществляющих торговлю импортными товарами». В общей сложности якобы было похищено порядка 150 млн рублей. Сам Курамшин не скрывал, что был связан с данными предпринимателями, но денег у них не похищал, а, действуя в их интересах, лишь переводил деньги за рубеж. При этом представители теневого финансиста настаивали, что Костя Байкер фактически стал жертвой подстрекателей, которые из злоумышленников превратились в потерпевших или свидетелей.

Так, сначала было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, а в дальнейшем Косте Байкеру также вменили целый ряд эпизодов вывода средств за границу на общую сумму в несколько миллиардов рублей. В качестве вознаграждения теневой банкир якобы получал определенный процент от этих сумм. А всего же он якобы заработал на таких операциях, по некоторым данным, порядка 50 млн рублей.