Компания BSS присоединилась к Отраслевому союзу по развитию рынка «НейроНет» .

«НейроНет» – среда информационного обмена следующего поколения, взаимодействие между пользователями которой будет производиться при помощи специализированных технологий, так называемых «технологий нейронет».

Для BSS членство в «НейроНет» позволит:

распространять информацию о голосовых решениях BSS;

выходить на заказчиков с предложением решений;

PR среди членов сообщества (коммерческие и некоммерческие организации);

привлекать разработчиков и стартапы к сотрудничеству.

Цель Отраслевого союза «НейроНет» — создание глобально конкурентоспособного российского рынка нейронета.

Предполагается, что с нейронет-технологиями будет связана следующая технологическая революция: кардинальное увеличение производительности умственного труда произойдет за счет интеграции мозга человека и вычислительных машин.

Нейронет станет следующим этапом развития современного интернета (Web 4.0), в котором взаимодействие участников будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов, а сами компьютеры станут нейроморфными (похожими на мозг) с помощью гибридных цифроаналоговых архитектур. Прогнозируется появление социальных нейросетей и полноценного гибридного человекомашинного интеллекта.

Источник: Компания BSS