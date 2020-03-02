Банки в прошлом году предложили коллекторам для покупки на 15% меньше долгов, чем в 2018-м, пишет «Коммерсант» . Так, объем предлагаемой банками просроченной задолженности составил 399 млрд рублей, свидетельствуют данные Первого коллекторского бюро (ПКБ). Ранее коллекторы рассчитывали, что по итогам года предложение долгов превысит 540 млрд рублей. Вместе с тем увеличился на 3,5%, до 303 млрд рублей, объем закрытых сделок и их доля достигла 76% от предложения. Одновременно выросла и средняя цена закрытия сделок с 1,91% до 2,61% — максимальное значение за последние шесть лет. Всего коллекторы потратили в 2019 году на покупку просрочки более 7,9 млрд рублей.

Сумма среднего долга снизилась на 28 тыс. рублей, до 158 тыс. рублей. Доли потребительских кредитов и кредитных карт увеличились, а доли долгов бизнеса и автокредитов снизились. Также в портфеле купленных коллекторами долгов появилась ипотека с залогом. По суммам значительно выросла доля долгов свыше 500 тыс. рублей (до 44,1%), а доля средних и небольших долгов уменьшилась либо ее рост оказался незначительным.

По мнению банкиров, снижение общего объема портфеля, выставленного на продажу в 2019 году, связано с тем, что банки оптимизировали внутри себя операционные процессы и проводили взыскание собственными силами. Цена же росла за счет спроса со стороны коллекторских агентств, в том числе за счет новых региональных компаний. При этом в банках рассчитывают, что цена долгов в 2020 году еще увеличится.

Коллекторы осознают, что банкиры рассчитывают в текущем году получить более высокую цену за просрочку, однако надеятся, что платить больше не придется. На рынке в прошлом году выросло число новых компаний, которые пришли на с инвестициями, что в числе других факторов повлияло на рост цен. В текущем году коллекторы не ждут продолжения этого тренда, так как привлекаемые инвестиции часто носят характер разовых вложений за счет дорогих кредитных линий. Привлеченные новыми игроками деньги на покупку портфелей исчерпают свой потенциал, что сдержит рост цен, считают коллекторы.