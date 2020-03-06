Банки и платежные агенты предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения, пишет РБК . Как говорится в отзыве Национального совета по финансовому рынку, законопроект «Единой России», который запрещает банкам, платежным агентам и Почте России взимать с клиентов комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, может привести к снижению доступности платежей для населения, подорожанию других банковских услуг и монополизации рынка.

В сентябре 2019 года правительство своим постановлением запретило включать комиссии на платежные услуги в тарифы ЖКХ, документ вступит в силу в сентябре 2020 года. В ФАС, которая была инициатором этой меры, пояснили, что введение запрета должно способствовать росту конкуренции на этом рынке. А если граждане оплачивали ЖКХ в других банках, они платили комиссию дважды: в самом банке, с которым не заключено никаких соглашений, и в составе тарифа.

По словам директора компании по приему платежей за услуги ЖКХ «Фрисби» Алексея Зайкова, основные участники рынка — банки и платежные агенты, для переводов используются кассы банков и онлайн-банкинг. Если у банка заключен договор с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией (РСО), комиссия за платеж входит в общую сумму тарифа за ЖКХ и ложится на клиента. Если договора нет, комиссия оплачивается клиентом отдельно в момент совершения платежа. Кроме банковских сервисов, услуги можно с комиссией оплатить через платежных агентов, отделения Почты России и кассы самих ресурсоснабжающих организаций.

Размер комиссии, взимаемой банками, в среднем составляет 1% (с использованием дистанционного банковского обслуживания), 1,5% (через операционного работника) и до 3% при оплате через банковских платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение, отмечается в отзыве НСФР. Введение запрета на взимание комиссий при оплате ЖКХ грозит убытками банкам, и они будут вынуждены принять меры по оптимизации бизнес-процессов, за чем последуют негативные последствия для клиентов, предупреждают в НСФР.

В ассоциации банков «Россия» 27 февраля состоялась встреча представителей банковского, платежного сообщества и регулятора, на котором сотрудники кредитных организаций предупредили ЦБ о возможном сокращении инфраструктуры по приему платежей за ЖКХ, сообщили изданию источники. По словам одного из них, в первую очередь запрет отразится на Сбербанке, ВТБ и Почта Банке.

Как рассказал вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков, банки предлагают изменить постановление правительства так, чтобы траты банков на проведение платежей включались в тарифы наравне с тратами на проведение платежей наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний — их включение в тариф постановление не запретило. Также предлагается разработать и прописать в законопроекте схему, при которой банк получателя платежа будет компенсировать траты на проведение платежа банку-отправителю.

По словам экспертов, если оплату комиссии переложат на ресурсоснабжающие организации без дополнительного роста тарифа, то из-за ограничений в росте тарифов РСО будут нести убытки или уменьшат объем инвестиций на реконструкцию инфраструктуры. Если же компании из сферы ЖКХ откажутся оплачивать комиссии, то банки просто перестанут принимать платежи — им это будет невыгодно. Резкое сокращение числа точек по сбору платежей и сложности с внесением оплаты могут увеличить объем и без того огромной задолженности за услуги ЖКХ, которая сегодня оценивается в 1,5 трлн рублей.